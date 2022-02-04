Политолог Межевич: американского «орла» могут ждать серьезные последствия из-за союза РФ и КНР

Представители российской и китайской власти должны быть благодарны Соединенным Штатам за свой мощный союз. Об этом заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований и профессор СПбГУ Николай Межевич.

Журналисты медиацентра «Патриот» поинтересовались у эксперта, будет ли возможность у Москвы и Пекина оказать сопротивление давлению со стороны Запада. Межевич ответил, что Вашингтон предпринял многое, чтобы Россия и Китай объединились на политической арене.

«Эта работа шла не очень хорошо на протяжении очень многих лет, поскольку мы очень разные с Пекином. Наш медведь — полубелый-полубурый, у них — панда кунг-фу, очень серьезный, мощный зверь, который из любого орла может выщипать все перья. И вот американцы за последние два года сделали столько для нашего объединения, что мы с Пекином за тридцать лет не могли сделать, за это им огромное человеческое спасибо», — говорит профессор.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о международных отношениях. Стороны договорились оказывать сопротивление иностранному вмешательству и расширению НАТО.