В Пекине зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр

Факел загорелся на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине. Там же началась церемония открытия 24-х зимних Олимпийских игр в 15:00 по московскому времени.

Горящий факел был закреплен в центре снежинки, на ней были указаны все страны-участницы. Таким образом создатели конструкции пытались отразить дух единства.

Церемония открытия Игр прошла на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая.