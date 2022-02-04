Губерниев заявил о провокации украинского журналиста перед открытием ОИ

Прославленный российский комментатор Дмитрий Губерниев оказался втянут в неприятный инцидент с участием украинского журналиста на пекинской Олимпиаде. По мнению ведущего спортивных эфиров, его пытались спровоцировать.

Конфликтная ситуации произошла в медиалаундже Национального стадиона Пекина за пару часов до старта церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр. Видео с запечатленной перепалкой Губерниев разместил в своем Telegram-канале. В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» он объяснил, что причина произошедшего не должна была вызвать у человека такую бурную реакцию.

«Абсолютная провокация. Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону», — рассказал комментатор.

Олимпийские игры продлятся в Пекине до 20 февраля. В этот день состоятся заключительные соревнования и церемония закрытия ОИ-2022. В этому году участниками международных спортивных состязаний станут 2800 человек.