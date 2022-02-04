Бастрыкина попросили передать дело супруги экс-судьи Янгулбаева на федеральный уровень

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил главе СК РФ Александру Бастрыкину просьбу о передаче на федеральный уровень уголовного дела в отношении супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.

Напомним, Зарему Мусаеву, которой предъявили обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка, арестовали до 1 апреля. Накануне Янгулбаева лишили неприкосновенности.

В конце января бывший член Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев выехал из России вместе с дочерью Алией. Свой отъезд из страны он объяснил угрозой жизни. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил его семью в пособничестве террористам.