Туркменские дипломаты злостно нарушают ПДД в Германии

Туркменские дипломаты пополнили список водителей, не соблюдающих правила дорожного движения в Берлине.

В топ-10 стран, чьи представители чаще всего нарушают ПДД в Германии, входят Саудовская Аравия, США, Греция, Ирак, Россия, Судан, Египет, Индонезия, Йемен и Туркмения. К самым распространенным нарушениям относятся превышение скорости и неправильная парковка. Об этом сообщает издание «EurAsia Daily», ссылаясь на информацию журнала Spiegel.

В 2021 году иностранные дипломаты 9973 раз нарушили ПДД, а за январь-ноябрь стали участниками 46 ДТП и в 28 случаях скрылись с места аварии. Дипломаты не привлекались к ответственности по причине неприкосновенности, но если бы им выписывали штрафы, то бюджет пополнился бы суммой примерно в 200 тысяч евро.