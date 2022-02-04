Повышенное кровяное давление в молодом возрасте увеличивает риск проблем с развитием мозга

Отклоняющиеся от нормы показатели артериального давления в молодом возрасте могут привести к проблемам с мозгом. Такое открытие сделала группа ученых под руководством научного сотрудника по сосудистой неврологии в Северо-Западной мемориальной больнице в Чикаго Кристины Линбек.

Повышенное давление приводит к инсульту, ишемической болезни сердца и другим заболеваниям. Оно опасно не только для пожилых людей, но и для молодых, передает MedicalXpress.

«Наше исследование дает дополнительные доказательства того, что высокое кровяное давление в молодом возрасте может способствовать изменениям в мозге в более позднем возрасте», — пояснила ведущий автор работы Кристина Лайнбэк.

Высокое артериальное давление приводит к нарушению когнитивных функций, тесно связанных с развитием мозга. К другим негативным факторам ученые отнесли высокий уровень холестерина, избыточный вес и вредные привычки.