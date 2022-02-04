Президент России Владимир Путин публично рассказал об истинных замыслах США, поставив их в неловкую ситуацию. Ситуацию проанализировали журналисты китайского издания NetEase.

По мнению аналитиков, всего одно высказывание российского лидера о необходимости обеспечить безопасность в Европе и решить конфликт вокруг НАТО и Украины выставляют США в неприглядном свете. Слова Владимира Путина раскрывают важный факт: если бы не разрушительные действия Соединенных Штатов, то Россия, Украина и Европа уже бы давно пришли к согласию. Тогда бы о возможной войне даже не пришлось бы говорить.

«Ситуация крайне неловкая для США. Это могут ясно видеть все участники американского заговора», — пишут журналисты NetEase.

Аналитики считают, что Вашингтон не откажется от своих планов в Европе, особенно это касается вопроса расширения НАТО на восток. Белый дом надеется втянуть Россию в войну и задержать развитие как этой страны, так и европейских государств. Одним из признаков является бесплодность диалога Москвы с НАТО.

Россия в конце 2021 года направила США и Североатлантическому альянсу проекты договора о гарантиях безопасности. Один из пунктов подразумевает отказ НАТО от расширения.