Сенатор Косачев раскрыл истинную цель визита двух министров Великобритании в Россию

Министры иностранных дел и обороны Великобритании Элизабет Трасс и Бен Уоллес едут в Россию, чтобы доказать свою значимость на европейской арене. Таким мнением с «Политикой Сегодня» поделился член комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин, что визиты двух британских чиновников запланированы на вторую декаду февраля. В каком порядке главы министерств прибудут в Москву — пока неизвестно, но делегации для поездок уже сформированы.

Напомним, 31 января Трасс сообщила, что заболела коронавирусом. Поэтому сохраняется вероятность того, что встреча с ней будет перенесена.

«Как мне представляется этот визит больше связан с попытками дополнительно позиционировать Великобританию на европейской карте, нежели с реальным стремлением что-то привнести дополнительно. Будь то российско-британские отношения, либо урегулирование конфликта в Европе», — подчеркнул Косачев.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Сенатор отметил, что конкуренция между европейскими странами за сферы влияния существует уже долгие годы. А с выходом Великобритании из Евросоюза в 2020 году эта борьба усилилась кратно. Теперь Лондону очень важно профилировать себя в качестве одной из устойчивых стран-лидеров, чтобы ненароком не оказаться в тени ЕС.

При этом политика британского правительства в отношении России, отметил собеседник «ПС», порой носит откровенно деструктивный характер. В частности, буквально на днях все та же Лиз Трасс грозилась ввести санкции против РФ. А минобороны буквально накачивает Украину летальным оружием под прикрытием якобы защиты от «российской агрессии».

«Поэтому я больших ожиданий с этими визитами, честно говоря, не связываю. Хотя согласен с тем, что разговаривать нужно со всеми. В том числе и с теми, кто заблуждается», — подвел черту российский сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел Великобритании за незнание элементарных основ географии. Тогда Трасс заявила о намерении помогать союзникам в Восточной Европе через Черное, а не Балтийское море.