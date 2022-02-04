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Мучители пятилетней девочки из Костромы попадут под ужесточенный закон для педофилов

Происшествия
Мучители пятилетней девочки из Костромы попадут под ужесточенный закон для педофилов

Обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме могут приговорить к пожизненному лишению свободы. Преступление фигурантов будет квалифицировано с учетом недавнего изменения законодательства

Адвокат семьи убитого ребенка Андрей Алешкин подчеркнул, что злоумышленники совершили жестокое преступление до вступления в силу закона о пожизненном лишении свободы для педофилов. Тем не менее, обновленное законодательство будет действовать, так как судебное разбирательство еще не началось.

Обоих фигурантов доставили в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для прохождения психиатрической экспертизы. На это пришлось пойти, потому что в Костроме из-за аварийного состояния закрыта местная психбольница, выяснил ФАН.

«2 февраля в Костроме прошли следственные действия с участием родителей убитой девочки, — говорит Андрей Алешкин. — В ходе допроса были установлены обстоятельства жизни ребенка. Семья благополучная, на учете не состояла. Также хочу отметить, что семью принял прокурор Костромы и руководитель СК по городу Костроме. Встреча прошла в рабочем формате, расследование резонансного дела находится на контроле. В ходе встречи обсудили вопросы подачи иска о возмещении вреда к сотрудникам в рамках уголовного дела о халатности. Был затронут вопрос о получении квартиры для семьи. Все вопросы взяты в работу и находятся на контроле».

Напомним, что двое извращенцев заметили на улице девочку и похитили ее. Они затащили малышку в комнату общежития, надругались над ней и зарезали.

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