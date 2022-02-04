Вассерман объяснил, каким законным способом РФ может восстановить границы СССР

Россия может восстановить границы Советского Союза на законных основаниях, воспользовавшись пунктом 2 стати 1 Конституции РФ.

С таким предложением в эфире YouTube-канала Metametrica выступил известный российский публицист и телеведущий, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

Как напомнил аналитик, в первой статье российской Конституции есть пункт 2, который гласит, что понятия «Россия» и «Российская Федерация» равнозначны.

Этого, считает Вассерман, достаточно для восстановления контроля над всей территорией СССР, так как, по его мнению, говоря «Россия», он подразумевает именно весь Советский Союз.

«Но, поскольку сейчас это очевидным образом не так, поскольку сейчас даже Украину пытаются считать «не Россией», с этим надо что-то делать, — добавил депутат ГД. – Можно конечно вычеркнуть эту статью, но это сделать довольно трудно, так как она находится в так называемой защищенной части Конституции, которую нельзя менять, а можно только принимать новую Конституцию в достаточно сложном порядке. Либо можно (следуя этой статье) воссоединить всю Россию».

Как подчеркнул Вассерман, ему более предпочтительным кажется именно второй вариант.

Отвечая на уточняющие вопросы ведущих, Вассерман подтвердил, что Россия шире, чем Российская федерация, так как в нее входит все, что входило в состав Союза Советских Социалистических Республик, в том числе и Прибалтика.

А вот территории Финляндии и Польши в состав восстановленной России входить не будут, несмотря на то, что в какие-то моменты российской истории они входили в ее состав. Этот момент аналитик объяснил тем, что влияние немцев в Польше и шведов в Финляндии Россия может переломить только силой – это подтвердили эксперименты, поставленные еще во времена Российской империи. Но не в русской традиции подчинять какие-то народы силой.