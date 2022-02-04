Путин задремал во время прохода олимпийской сборной Украины в Пекине

Владимир Путин задремал на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, когда по Национальному стадиону Пекина проходили олимпийцы из Украины.

Кадры с прикорнувшим в кресле после ночного перелета из Москвы в Пекин Путиным транслировались в эфире канала NBC. При этом комментатор церемонии открытия Игр не упустил случая упомянуть о сложной ситуации на границе Украины.

Президент РФ прилетел в китайскую столицу в первой половине дня пятницы, 4 февраля. До открытия Олимпиады он провел трехчасовые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

XXIV зимние Олимпийские игры продлятся по 20 февраля.