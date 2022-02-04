Химик Мустафин объяснил опасность маникюра для беременных женщин

Влияние содержащихся в лаках для ногтей компонентов может привести к нарушениям развития плода и проблемам с репродуктивной системой. Об этом заявил доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.

Растворители, которые содержатся в некоторых лаках, могут навредить ногтям и коже. Tолуол является одним из самых агрессивных таких средств. Он без труда проникает сквозь поврежденную кожу и слизистые, передает «Говорит Москва».

«Доказано, что даже в низких концентрациях толуол может приводить к нарушению репродуктивной функции, дефектам развития эмбриона и плода, оказывает токсическое действие на печень и нервную систему, может приводить к снижению слуха и, возможно, поражению почек. При длительном воздействии толуол постепенно подавляет кроветворение и иммунную систему», — отметил химик.

Он посоветовал при маникюре избегать использования ацетоносодержащих средств. Мустафин обосновал свой совет высокой токсичностью ацетона. Это вещество находится на третьем месте в списке опасных соединений после этилового и изопропилового спиртов.