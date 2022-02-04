«Газпром» заключил долгосрочный контракт с китайской корпорацией CNPC на поставку газа

Россия и Китай подписали 25-летний контракт на поставку природного газа по дальневосточному маршруту. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Договор заключили российская нефтегазовая компания «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC).

«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере», — прокомментировала пресс-служба российской компании.

Согласно расчетам экспертов, расчетная мощность поставок газа увеличится на десять миллиардов кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд в год.

Уточним, что данный контракт уже стал вторым между Пекином и Москвой. Поставки по первому — через трубопровод «Сила Сибири» — начались еще в конце 2019 года. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о поставках российского газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд кубометров в год.

Ранее стало известно, что Китай увеличил закупку российской электроэнергии. Пресс-служба российской компании «Интер РАО», которая является эксклюзивным экспортером энергетики на мировой рынок, сообщила о подписании документа на поставку электроэнергии из России в Поднебесную.