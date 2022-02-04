Керлингистка Сидорова уверена, что российские фигуристы смогут показать результат на ОИ-22

Керлингистка Анна Сидорова оценила состав российской сборной по фигурному катанию. Спортсменка пришла к выводу, что он очень сильный.

По мнению Сидоровой, российские фигуристы должны будут показать хороший результат на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка призналась, что переживает за итоги их выступлений.

«У нас сильный состав, и все должны показать свои лучшие прокаты. У некоторых это уже получилось, надеюсь, дальше будет еще лучше», — рассказала керлингистка в беседе с телеканалом «360».

Кроме того, она отметила, что будет внимательно следить за успехами сборной по керлингу. Во время Олимпиады она станет комментатором по этому виду спорта.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине. Соревнования состоятся с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены будут участвовать в них без национального гимна, флага и другой символики из-за действующих санкций WADA после антидопингового скандала.