Бизнесмен Исмаилов неоднократно издевался над певцом Руссо

Пресненский районный суд Москвы продолжает рассмотрение дела, возбужденного по факту похищения певца Авраама Руссо в 2004 году. Во время заседания сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся расследованием, дали показания, согласно которым бизнесмен Тельман Исмаилов не раз демонстрировал жестокость по отношению к исполнителю.

По данным СК, предприниматель унижал Руссо и издевался над ним. Исмаилов заставлял целовать ему руки и петь для своих приятелей на частных мероприятиях.

Главным обвиняемым по делу проходит племянник Тельмана Исмаилова Заур Марданов. По версии следствия, бизнесмен, находясь в сговоре с родственником, а также с Тарханом Эльдукаевым, Эльяром Дамировым и Владимиром Гусаковым, предложил Руссо отправиться в московский ресторан. Там мужчину насильно удерживали, принуждая подписать договор о работе с Исмаиловым как с продюсером. Впоследствии исполнитель согласился на требования преступников.

«Все это доказывает, что ни о каком оговоре Марданова не может быть и речи», — подтвердил ФАН адвокат артиста Андрей Алешкин.

В день, когда певца похитили злоумышленники, охранники избили его до потери сознания, принуждая к сотрудничеству. У пострадавшего диагностировали перелом носа, черепно-мозговую травму и множественные ушибы.