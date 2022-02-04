Читатели Breitbart назвали заявления Трасс о помощи Прибалтике «просто уморой»

Заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о предоставлении помощи «балтийским союзникам через Черное море» подверглось жесткой критике. Читатели Breitbart резко отреагировали на слова главы британского Форин-офиса.

Официальный представитель российского МИД указала на низкий уровень знаний географии британского министра. Захарова подчеркнула, что в целях оказания дополнительной защиты прибалтийских стран необходимо действовать через Балтийское море, а не через Черное.

Среди читателей американского издания «укол» Захаровой в сторону Трасс поддержали. Многих оговорка Трасс привела в ярость.

«Это то же самое, если бы житель Северной Каролины не смог сказать, где находится Флорида», — сравнил пользователь Сети.

Некоторые посчитали, что всему виной современная образовательная система.

«Сложно поверить, что глава МИД не может отличить Балтийское море от Черного. Оксфорд, ее альма-матер, должно быть, очень ей «гордится», — иронизирует другой пользователь.

Часть американцев указала на связь плохих знаний Трасс по географии и ее странных решений на политической арене.

«Интересно, именно поэтому Минобороны направило дополнительные войска в Эстонию, чтобы помочь Украине? Просто умора, если это окажется правда», — пишет другой пользователь.

Напомним, что неловкую оговорку глава МИД Великобритании допустила в одном из интервью. Тогда Лиз Трасс заявила о намерении продолжить оказывать помощь Прибалтике и направлять вооружение Украине. Все это министр хотела осуществить через Черное море.