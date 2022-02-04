Йенс Столтенберг возглавит ЦБ Норвегии после ухода с поста генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уйдет с поста руководителя Альянса и возглавит центральный банк Норвегии. Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

По мнению министерства финансов королевства, Столтенберг - лучший кандидат на пост главы ЦБ. Как отметил глава минфина Трюгве Слагсволд Ведум, занять высокую должность генсеку НАТО помогли сочетание финансового образования, понимание общества и управленческий опыт.

Должность главы норвежского ЦБ освободится с 1 марта 2022 года. Однако Столтенберг сможет ее занять только после того, как истекут его полномочия на посту генсека НАТО — 30 сентября.

Всего на должность руководителя регулятора претендовали 22 соискателя. Ранее Йенс Столтенберг возглавлял правительство Норвегии. В марте 2014 года Совет НАТО назначил норвежского политика преемником ушедшего в отставку экс-генсека Андерса Расмуссена.