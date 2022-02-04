«Не дождутся». Сенатор Цеков счел странным требование США вывести войска РФ из Крыма

США не дождутся, чтобы российские военные покинули Крым, как бы этого не требовали. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил член Совета Федерации от Республики Крым, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков, комментируя условия Белого дома для дальнейшего нерасширения НАТО на Восток.

Накануне испанская газета El País, ссылаясь на свои источники, опубликовала официальный ответ Вашингтона на требования Москвы по гарантиям безопасности. В документе, в частности, говорится о том, что США готовы продолжить диалог по предложениям РФ, но при условии прекращения «агрессии в отношении Украины».

«Они может потребуют еще, чтобы мы вообще разрушились? Тогда их это устроит? Да не дождутся они. И, конечно, ни о каком выведении войск со своей территории в России и речи не будет, в том числе из Крыма», – сказал Сергей Цеков.

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По словам Цекова, Россия требует лишь юридически оформить договоренности от 1990 года. Тогдашний генсек НАТО Манфред Вернер на саммите в Брюсселе пообещал, что после вхождения объединенной Германии в НАТО, дальнейшего продвижения на Восток не будет. Текст его выступления опубликован на сайте Альянса.

«Сам факт того, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории Федеративной Республики, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности», – заверял тогда Вернер.

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Но через пять лет НАТО нарушило обещание, приняв в Альянс Венгрию, Польшу и Чехию. А за последние два десятка лет членство в военном блоке получили еще девять стран Восточной Европы, в том числе имеющая общую границу с Россией Эстония.

«Мы, когда говорим о США, говорим, прежде всего о том, чтобы НАТО не распространялось на Восток, что надо вернуться к тому, что было до 1997 года — о процессах, которые свидетельствовали о разрядке напряженности после разрушения СССР», – отметил собеседник «ПС».

Ранее стало известно, что в США предложили России наладить взаимные инспекции на военные базы. Полковник в отставке, военный обозреватель газеты «КП» Виктор Баранец в беседе с «ПС» назвал этот шаг «расчетом на дурачков».