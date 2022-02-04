Инфекционист Тимаков предупредил о суицидальных мыслях у подростков после COVID-19

Несовершеннолетние, перенесшие COVID-19, могут столкнуться с постковидным синдромом. Педиатр и инфекционист Евгений Тимаков перечислил осложнения, которые могут возникнуть после болезни.

Коронавирусная инфекция негативно влияет на центральную нервную систему и когнитивные способности человека. У детей особенно сильно страдают внутренние органы. Из-за COVID-19 желудочно-кишечная система подростков дает сбой на три-четыре месяца, передает «Говорит Москва».

«Страдание центральной нервной системы, когнитивных способностей, снижение IQ доказано у детей и, извините, в несколько раз выросшие суицидальные попытки у подростков после коронавирусной инфекции, знаете, это никак не сопоставимо с возможными вариантами небольшой температурной реакции», — заявил Тимаков.

Коронавирус также может навредить репродуктивной функции подростка, так как он развивается в яичниках и яичках. Как именно COVID-19 будет воздействовать на фертильность людей, пока точно не определено.