Торжественная церемония открытия ОИ-2022 началась на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года стартовала в столице Китая.

Спортсмены из 95 стран принимают участие в торжественной церемонии открытия пекинской Олимпиады, которая началась на стадионе «Птичье гнездо». Знаменосцами сборной России стали конькобежка Ольга Фаткулина и капитан хоккейной национальной команды Вадим Шипачев. За церемонией открытия Олимпиады с трибун стадиона в Пекине наблюдает президент РФ Владимир Путин.

На ОИ-2022 сборную России представят 212 спортсменов. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА олимпийцы из РФ выступят под флагом ОКР. На прошлой зимней Олимпиаде, которая проходила в корейском Пхенчхане, российские спортсмены сумели завоевать 17 медалей.