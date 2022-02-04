Анекдот Норкина о самом себе поднял настроение зрителям «Места встречи»

Телеведущий Андрей Норкин в очередной раз поднял настроение зрителям «Места встречи», рассказав анекдот. Им стал рассказ о самом журналисте, который он услышал от армейского товарища.

Главными персонажами юмористической истории являются две женщины в сауне. Как утверждает Норкин, подруги беседовали о телеведущем и его концерте. Разговор подслушал товарищ журналиста. После сального анекдота зрители программы смеялись до слез.

Одна из подруг предложила второй поиграть в керлинг. Женщина принялась подробно объяснять маршрут, но ее собеседница завела разговор о Норкине.

«— А ты знаешь, я в субботу ходила на концерт Норкина. — Ну и как? — Ты знаешь, он такой молодой и сексуальный. И всего две тысячи. — Сексуальный?! И все две тысячи? Действительно, недорого», — завершил журналист.

Одной из главных «фишек» программы Норкина является анекдот. Телеведущий рассказывает его в финале передачи, таким образом прощаясь со своими зрителями на позитивной ноте. Чаще всего шутки связаны с политикой и существующей на международной арене ситуацией. Нередко героями анекдотов становятся и сами главы государств. В одной из программ американский журналист Майкл Бом пожаловался на отсутствие шуток о президенте России Владимире Путине. Норкин тут же опроверг слова коллеги и рассказал в студии два анекдота о лидере страны.