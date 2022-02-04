Около 300 зараженных COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ в больницах Петербурга

Стационары Санкт-Петербурга переполнены больными с коронавирусной инфекцией. Почти восемь тысяч пациентов находится на лечении в больницах города.

Ситуация с распространением коронавируса в Северной столице остается тяжелой. На утро 4 февраля медики зафиксировали 21 832 новых случая заражения COVID-19. Это самый высокий уровень показателя за весь период пандемии.

Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга опубликовал актуальные данные по заболевшим в городе. Всего на лечении в стационарах и с пневмонией находятся 7882 пациента. За последние сутки в больницы города поступило 800 человек с коронавирусом. В реанимации находятся 592 петербуржца, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 297 пациентов.

Уровень заболеваемости в Петербурге ежедневно растет. Город до сих пор не соответствует большинству критериев свободного от коронавируса региона. Северная столица уверенно сохраняет вторую позицию в рейтинге России по суточному приросту среди городов. При это губернатор города Александр Беглов уверял, что к началу 2022 году Культурная столица сможет достигнуть достаточного уровня коллективного иммунитета и снизит активность распространения коронавируса.