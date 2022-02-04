«А обед по расписанию». Какие страны Советский Союз спас от голода после Второй мировой войны

Вторая мировая война официально завершилась 1 сентября 1945 года подписанием капитуляции Японии. Однако несмотря на прекращение самого кровавого конфликта в истории человечества, он продолжал забирать жизни тысяч людей.

В различных регионах мира начался голод. Где-то то из-за боевых действий, а где-то из-за целенаправленной политики местных властей. Нехватка продовольствия сказывалась и во время конфликта, но с окончанием войны бедствие приобрело катастрофический масштаб из-за ослабления мировой экономики.

Особенно в тяжелом положении оказался СССР. Жертвами голода 1946-1947 годов, по некоторым оценкам, стали до 1,5 миллионов человек. Однако советское правительство приняло решение помочь по мере возможности и другим государствам, которые страдали от голода.

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Поставки продуктов осуществлялись на коммерческой основе, но, безусловно, цена их была куда ниже рыночной. Старший научный сотрудник НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ Владимир Фесенко назвал точную стоимость такой поддержки. Например, Румынии, которая изначально вступила в войну на стороне Германии, и Югославии, когда к ее границам вышли войска РККА, было выделены более 50 тысяч тонн зерна. При этом в 1945 году Москва сократила репарационные выплаты с Бухареста и разрешила не поставлять продовольственные товары для Красной Армии.

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Историк отметил, что в течении первых пяти месяцев после освобождения Австрии население Вены обеспечивалось едой исключительно из запасов РККА. Также Венгрия в 1945 году получила 33 тысячи тонн зерна, четыре тысячи тонн мяса, две тысячи тонн сахара и 600 тонн соли.

Советский Союз поставлял продовольствие даже на крайний Север в Норвегию. Каждый норвежец из предместий Петсамо и Киркенеса получал 1600 граммов хлеба, 200 граммов жиров и сахара в неделю.

Ранее Австрия выразила готовность к активизации двухсторонних отношений с РФ. Об этом сообщил российский посол Дмитрий Любинский.