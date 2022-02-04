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Мэр Киева Кличко потерял дар речи на публичном выступлении

Общество
Мэр Киева Кличко потерял дар речи на публичном выступлении

Виталий Кличко на публичном выступлении о проблемах в Киеве забыл слова, когда речь зашла о вывозе мусора в городе.

Очередной конфуз с киевским градоначальником попал в Сеть. Этот случай пополнил копилку ляпов Кличко в бытность его мэром города.

«Что же.... А. Что же мы будем делать с мусором», — заявил Кличко после паузы.

Складывание слов в предложение далось не сразу, и это не первый такой случай с киевским градоначальником. В его архиве есть ляп с украинским словом «писля», когда он заменил его на русское нецензурное, чем вызвал смех даже у сурдопереводчицы. Далее Кличко не смог сказать «сенсационных».

В 2014 году мэр оговорился и заявил, что у него «есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабинете министров». И фраза, которая стала «классикой ляпов»: «Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, не каждый может это делать».

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