Суд Москвы приговорил к пожизненному сроку причастного к терактам на «Лубянке» и «Парке культуры»

Второй западный окружной военный суд в Москве признал Магомеда Нурова виновным в причастности к терактам в московском метро, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств.

По совокупности преступлений подсудимому назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Следствие установило, что Нуров был участником преступного сообщества «Имарат Кавказ»1 (террористическая организация, запрещенная на территории России). В составе банды он выполнял роль связного и водителя, а после совершения террористических актов принимал меры для сокрытия их исполнителей.

Напомним, взрывы произошли 29 марта 2010 года на станциях столичного метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры». В результате трагедии погибли 39 человек.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации