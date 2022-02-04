Песков высказался о заявлениях США про «утечку» документа по гарантиям безопасности

Москва негативно относится к утверждениям замгоссекретаря США Виктории Нуланд об «утечке» важного документа по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время брифинга Песков высказался о сообщениях Соединенных Штатов по «утечке». Американская сторона часто пытается заверить в недействительных сведениях.

«Относимся негативно. Не допускаем (такой возможности. — Прим.ред.). К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — говорится в комментарии Пескова.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала британские власти не распространять лживую информацию о РФ. С таким заявлением дипломат обратилась в адрес премьер-министра Бориса Джонсона.