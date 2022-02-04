Журналисты CNN указали на замешательство США из-за «загадки» Путина по Украине

США переживают серьезные внутригосударственные трудности. Однако позиция России по Украине больше волнует Вашингтон, заявили журналисты CNN.

Как уточняют на телеканале, «загадка» президента России Владимира Путина по Украине вывела из себя американские власти. Сейчас они находятся в замешательстве. Вашингтон не может даже предположить намерения главы государства, цитируют коллег журналисты «ПолитРоссии».

«Владимир Путин делает это снова. Он привел Вашингтон в ярость. У всех есть теория о том, что именно планирует российский президент в отношении Украины. Но на самом деле этого не знает никто», — указали в материале.

Также Вашингтон перестал использовать слово «вторжение» в контексте отношений России и Украины. Ведь этого не произошло и, более того, не планировалось. Москва сейчас держит Вашингтон в постоянном напряжении. Непонимание дальнейших действий РФ приводит к политическим дебатам внутри Соединенных Штатов, рассказали авторы статьи. Такая растерянность и несогласованность выставляет Запад в невыгодном свете, подытожили аналитики.

Ранее Россия и Китай обратились к США по поводу размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стороны призвали Вашингтон отказаться от такого решения и уделить внимание гарантиям безопасности Москвы.