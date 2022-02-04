В Кремле заявили, что вопрос «кровной мести» является традиционным для Чечни

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с «кровной местью» в Чечне. Он отметил, что она является традиционной на территории Чечни, однако не соотносится с законодательством Российской Федерации, основным тезисом которого является верховенство закона.

Напомним, в Грозном прошел несанкционированный митинг, участники которого требовали наказать членов семьи судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму. Сейчас Янгулбаевы уехали в Европу, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.