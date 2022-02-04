Лавров: Путин и Си Цзиньпин обсудили действия Запада по отношению к России и Китаю

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи уделили большое внимание той напряженности, которую Запад нагнетает вокруг Москвы и Пекина, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, во время переговоров российский лидер проинформировал главу Китая о линии России на переговорах с США и НАТО по безопасности.

Си Цзиньпин в свою очередь признал, что требования Кремля к Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу по гарантиям безопасности являются справедливым чаянием российского народа.

Как стало известно ранее, Владимир Путин считает отношения России и Китая примером успешного диалога между странами. Об этом он заявил во время визита в КНР.