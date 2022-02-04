Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с Abdulova.info

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале партнерства с интернет-изданием Abdulova.info. По его словам, сотрудничество поможет расширить освещение деятельности историко-патриотических обществ в России.

Столярчук отметил, что в издании Abdulova.info. работают опытные и талантливые журналисты. Они создают качественные материалы, в которых обсуждаются вопросы геополитики, мировые глобальные процессы и то, как это взаимосвязано с Россией.

«Мы очень рады началу сотрудничества с интернет-изданием Abdulova.info. Это журналисты высочайшего класса, настоящие патриоты России. С каждым днем все больше профессиональных и авторитетных изданий начинают работать с нашей медиагруппой», — приводит слова Столярчука официальный сайт Медиагруппы «Патриот».

Главный редактор Abdulova.info Ася Абдулова отметила, что сотрудники Abdulova.info гордятся армией России и ее успехами. Одна из важнейших их целей — патриотическое воспитание молодежи. Кроме того, издание стремится воспитать в читателя социально-ориентированные личности.