Сопровождающие Путина охранники на Aurus и в масках попали на видео

Охранники, сопровождавшие президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекине, были в медицинских масках, показало видео, снятое телеканалом CGTN.

На видео показано, как Путин спускается с трапа самолета и садится в автомобиль марки Aurus. При этом на сопровождавших его охранниках были замечены медицинские маски.

Церемония открытия 24-х зимних олимпийских игр в Пекине официально начнется в 15:00 по московскому времени на стадионе «Птичье гнездо». Они будут проходить с 4 по 20 февраля в Пекине, а также городах Чжанцзякоу и Яньцине. Предварительные соревнования начались уже 2 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.