Губернатор Свердловской области купил квартиру в ипотеку на 15 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев купил квартиру в ипотеку в центре Екатеринбурга, сообщил портал E1.ru со ссылкой на данные Росреестра.

Согласно опубликованной информации, Куйвашев оформил кредит в июле 2021 года на 15 лет. Он будет выплачивать ипотеку до 5 июня 2036 года. Кредит губернатору выдал «Газпромбанк».

Под какие проценты Куйвашев взял кредит на покупку жилья, не указано. Также неизвестна и стоимость квартиры. По информации портала, она расположена в строящемся доме на улице Ленина, 8. Строительством объекта занимается компания «Принцип». Жилой комплекс планируется к сдаче в 2023 году. Самая дешевая квартира в доме стоит 9,3 млн рублей, а самая дорогая — 44,6 млн.

Всего в комплексе на улице Ленина планируется 226 квартир. Средняя площадь однокомнатной квартиры составляет около 50 квадратных метров, а многокомнатной — 162 метра. Согласно информации на сайте застройщика, на первом этаже здания откроются кафе, магазин, салон красоты и аптека.