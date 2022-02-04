Газ, нефть, дружба. О чем разговаривали Путин и Си Цзиньпин в Пекине

В Пекине состоялся первая за два года пандемии личная встреча лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. Последний раз президент РФ прилетал Китай в апреле 2019 года на международный форум «Один пояс - один путь».

Главы государств провели в зале переговоров три часа. О самом важном — в материале «Политики Сегодня».

Энергетика

В составе российской делегации были глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр энергетики Николай Шульгинов.

И именно вопросы энергетического сотрудничества стран оказались в числе первых тем для обсуждения. Так, Путин и Си Цзиньпин объявили о заключении нового контракта на поставку нефти из России на перерабатывающие заводы Китая. «Роснефть» за 10 лет обязалась прокачать через Казахстан 100 млн тонн углеводородов.

На фоне этой новости акции российской компании выросли почти на 6% — стоимость одной бумаги к полудню составила 598 рублей.

«И в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубических метров газа в год», – объявил Путин.

В частности, речь идет о будущих поставках СПГ с Сахалина, который ранее анонсировал посол России в КНР Андрей Денисов. Тогда же он заявил, что Москва и Пекин близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2», который свяжет Алтай с Китаем.

Взаимная солидарность

Важным итогом российско-китайских переговоров стало подписание совместного заявления «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Его текст опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Россия и Китай придерживаются единой позиции во многих международных вопросах. В частности, Си Цзиньпин поддержал разработанные Москвой предложения по гарантиям безопасности в Европе.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен "холодной войны", уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», – сказано в заявлении.

В свою очередь Россия поддерживает «принцип одного Китая», то есть по сути подтверждает, что остров Тайвань является неотъемлемой частью КНР.

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Отношения с США

РФ и КНР выразили серьезную обеспокоенность политикой США. Во-первых, Путин и Цзиньпин высказались против создания «закрытых блоков» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Речь идет о создании трехстороннего альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. В его рамках страны хотят начать производство атомных подводных лодок.

«Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения», – заявлено в документе.

Во-вторых, Москва и Пекин заявили, что военно-биологическая деятельность Пентагона вызывает у них серьезную тревогу. Они потребовали от Вашингтона действовать «открыто и прозрачно», а также ускорить ликвидацию запасов химического оружия.

Ядерное оружие

Особое внимание в заявлении уделено вопросам ядерного разоружения. Лидеры РФ и КНР считают, что державам, имеющим в арсенале атомные боеприпасы и технику, необходимо срочно вывезти их с территории иностранных государств.

Также Москва и Пекин выступили за ограничение развития глобальной противоракетной обороны, чтобы исключить риск возникновения любых военных конфликтов, в том числе ядерных войн.

«Глубокую озабоченность сторон вызывают планы Японии осуществить сброс в океан радиоактивной воды с аварийной атомной станции "Фукусима" и потенциальное воздействие на окружающую среду таких действий. Стороны подчеркивают, что к утилизации радиоактивной воды необходимо подходить со всей ответственностью», – подчеркнули в КНР и РФ.

Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Также Путин и Си Цзиньпин подтвердили свою позицию против вмешательства внешних сил во внутренние дела суверенных государств.

По итогам встречи президента России и председателя КНР было принято 16 документов, касающихся сотрудничества стран в разных сферах.

Владимир Путин стал почетным гостем церемонии открытия зимних Олимпийских игр.