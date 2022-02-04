«Зачем умирать за Украину?» Польский историк Пяст раскритиковал внешнюю политику Варшавы

Польские СМИ и политики охвачены военной горячкой и напрямую подстрекают к войне с Россией. Такой вывод сделал историк и журналист издания Myśl Polska Пшемыслав Пяст.

По мнению автора статьи, сложившаяся ситуация является безумством, поскольку реальных причин для конфликта между РФ и Польшей нет. Он добавил, что, к сожалению, главной целью местных политиков и СМИ стало оправдание «любой глупости и мерзости», с помощью которой можно очернить Россию.

«Действия польских политиков, которые уже давно вышли за любые границы приличий, выглядят тоже отвратительно. Министр Блащак гордо объявил, что он собирается отправить на Украину оружие. Один из его подчиненных уточнил, что речь идет, в частности, об "оборонных боеприпасах"», — прокомментировал историк.

Кроме того, Пяст высказывает серьезное сомнение в решении Варшавы поддерживать нынешнее украинское правительство. Он объяснил, что считает властей в Киеве бандитами, которые прибегли к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств. Более того, политики, которые поддерживают тех, кто «выдвигает территориальные претензии и унаследовал преступную идеологию ОУН»1, по мнению эксперта, погрязли в лицемерии.

«Таким образом, воевать с потенциально дружественным, а в настоящее время нейтральным соседом нам предлагается рука об руку с соседом явно враждебным и потенциально опасным», — заключил Пяст.

Ранее украинский политолог Владимир Воля назвал бесполезным вступление Украины в новый альянс с Польшей и Великобританией. Он назвал такое объединение «чисто символическим» и усомнился в практической пользе такого действия.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации