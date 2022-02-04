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Захарова иронично отреагировала на заявление Нуланд об утечке документов США по безопасности

Политика
Захарова иронично отреагировала на заявление Нуланд об утечке документов США по безопасности

Россия играет открыто, а американские партнеры сдают «крапленые карты». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявление заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд о «причастности» Москвы к утечке документов по гарантиям безопасности. Американская стороны обратила внимание на некие «пометки» в материале, которые были сделаны для РФ.

«Виктория, судя по Вашему заявлению, Россия играет открыто, а американские игроки сдают крапленые [карты]. Ничего нового, но от Вас это слышать приятно», — иронично отметила Захарова в Telegram-канале.

Посольство России ранее осудило заявление Нуланд о «причастности» Москвы к утечке документа США. По словам дипломатов, позиция Вашингтона вызывает недоумение.

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