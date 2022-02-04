Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о поиске альтернативы российскому газу

Запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит только от действий России. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она дала интервью изданию Les Echos. По ее мнению, газопровод может попасть под санкции Евросоюза.

«Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционных списков», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Европейский политики назвала странной политику «Газпрома». По ее мнению, российская компания должна увеличивать объемы поставок, так как Европа давно погрязла в газовом кризисе. Урсула фон дер Ляйен добавила, что Брюссель пытается найти замену топливу из РФ.

«Северный поток — 2» уже готов к запуску. Газопровод ожидает сертификации.