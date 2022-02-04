Болгарская провидица Ванга предсказала серьезные испытания для человечества в 2022 году

Мир содрогнется от силы Земли. Такое сенсационное предсказание на 2022 год сделала в 20 веке болгарская ясновидящая Ванга.

По мнению провидицы, в этом году человечеству будет грозить новый вирус, который «придет из недр Сибири». Кроме того, она предсказала появление значимых климатических аномалий, которые станут причиной возникновения наводнений в Австралии и Азии, а также засухи в Индии.

Некоторым странам, по прогнозу ясновидящей, грозит острая нехватка питьевой воды, причиной которого станет перенаселение. Она призывала политиков обратить внимание на экологию, поиск новых источников живой энергии и защиту жизни на Земле.

Несмотря на такие темные пророчества, Ванга все же считала, что человечество сможет избежать глобального военного конфликта. Более того, она не раз утверждала, что рано или поздно Россия вернет свое былое величие и станет примером для всего мира, гарантом справедливости и спокойствия. Также она утверждала, что те страны, которые когда-то отвернулись от российского государства, возвратятся к нему в новом обличье.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития».