Биатлонистка Валерия Васнецова рассказала о болях в желудке из-за питания в отеле Пекина

Российская биатлонистка Валерия Васнецова показала, как спортсменов кормят в пекинском карантинном отеле.

Условия питания в карантинном отеле столицы зимней Олимпиады 2022 года ужаснули биатлонистку Валерию Васнецову, которая пропустит турнир из-за COVID-19. Спортсменка, пребывающая в пекинском обсерваторе, показала подписчикам в stories Instagram-аккаунта, чем питаются спортсмены. Биатлонистка подчеркнула, что испытывает боли в желудке и хочет, чтобы «все это закончилось».

«Этим меня кормят на завтрак, обед и ужин уже пять дней. Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. Другую еду не дают, про результаты тестов ничего не говорят. Я целый день только сплю, так как у меня нет сил теперь даже встать с кровати», — отметила Васнецова.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступит на ОИ под флагом ОКР.