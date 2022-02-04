Правоохранители пришли с обысками в администрацию Кузьмоловского поселения

Силовики проводят обыски в здании руководства Кузьмоловского сельского поселения Всеволожского района. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на и. о. главы администрации Юрия Спицына.

Он отметил, что правоохранители не представились и не предъявили соответствующее постановление, когда прибыли в рабочий кабинет. Мужчину попросили покинуть помещение на время спецоперации.

«Что они там делают — большой вопрос, будем разбираться», — добавил Спицын.

По предварительным данным, следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о получении взятки главой деревни Кузьмолово.