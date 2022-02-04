В России ограничат торговую наценку на продукты первой необходимости

Минсельхоз РФ, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба России разрабатывают перечень продуктов первой необходимости для торговых сетей, на которые будет распространяться наценка до 5%, передает РИА Новости.

«По итогам совещания были достигнуты договоренности о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будет разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка, с указанием конкретных позиций», — прокомментировал эксперт.

В ведомствах также уточнили, что в перечень продуктов войдут свекла, морковь, капуста, картофель, лук, питьевое молоко, творог, кефир, сливочное масло, сахар, а также хлебобулочные изделия недлительного хранения.

«Потом все это доведут до сетей, рекомендации будут зафиксированы в декларации или подобном документе. ФАС будет следить за выполнением рекомендаций», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что в России может появится комиссия по регулированию цен на продукты. Сенатор Евгений Савченко выступил с таким предложением в Совете Федерации. По его словам, внутренний рынок РФ недостаточно хорошо защищен от мировых колебаний цен. По этой причине стоимость товаров первой необходимости регулярно подвергается изменениям меняется, причем в сторону повышения.