Ученые из ВШЭ и РАН доказали способность мозга автоматически различать похожие звуки

Человеческий мозг может различать похожие звуки на подсознательном уровне. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Neuropsychologia.

Эксперимент проводили ученые из НИУ ВШЭ и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. В нем участвовали 20 добровольцев, которым предстояло слушать различные звуки. Специалисты, в свою очередь, при помощи измеряли реакцию мозга на стимулы.

Из-за схожести звуков, их сумели отличить около 40% испытуемых. Однако опыт показал, что мозг добровольцев проявлял активность на разных уровнях во время прослушивания и обрабатывал полученную информацию.

Опыт позволил доказать, что человек может неосознанно различать звуковые сигналы. Результаты исследования могут оказаться полезными в диагностике пациентов с болезнями Альцгеймера, Паркинсона или в состоянии комы.

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