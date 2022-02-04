Россиянка Мария Сорокина высказалась об условиях пребывания на Играх в Пекине

Хоккеистка Мария Сорокина заявила, что россияне пребывают в трудных условиях на Олимпийских играх в Пекине, но это делает их только сильнее.

Вратарь команды «Агидель» Мария Сорокина заявила, что в жестких условиях на Играх в Пекине россияне становятся только сильнее. По мнению члена женской сборной РФ по хоккею, спортсмены переживут все трудности и сложности в борьбе за олимпийские награды.

«Если усложнять жизнь русскому человеку, то он от этого становится только крепче. С нами нельзя ласково. Ничего страшного, сдюжим. Мы придерживаемся своих условий, бережем себя, чтобы сохранить шансы на медали», — рассказала Сорокина в разговоре с РИА Новости.

Открытие зимней Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля. Россияне будут участвовать в соревнованиях без национального гимна, флага и другой символики страны из-за действующих санкций WADA после антидопингового скандала.