«Старший брат». Японцы назвали Путина самым желанным гостем Олимпиады в Пекине

От того, как пройдут Олимпийские игры в Пекине, зависит дальнейшая политическая карьера председателя КНР Си Цзиньпина, считают аналитики японского журнала Shukan Gendai. По их мнению, ключевую политическую роль в рамках Олимпиады, стартующей 4 февраля, для главы правительства играет саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствует сразу два факта.

Во-первых, согласно принятым правилам, список гостей должны возглавлять монархи. Однако в перечне приглашенных на Олимпиаду, опубликованном властями Китая 28 января, на первом месте не король Камбоджи Нородом Сиамони, а российский президент, обращает внимание автор статьи.

Во-вторых, впервые с начала 2020 года Си Цзиньпин проводит очную встречу с главой другого государства. И им стал именно Путин.

«С точки зрения Си тот факт, что он является лучшим союзником президента Путина, стал его самым большим дипломатическим достижением. Именно этот китайско-российский квазиальянс позволяет ему противостоять США», – отмечают обозреватели.

В Японии считают, что Китай в последние годы стал «старшим братом» России. Как отмечается в статье, КНР в 9,7 раза превосходит РФ по экономической мощи, в 4,1 раза — по военным расходам и в 9,9 раза по численности населения. Однако у Москвы есть свои козыри в виде природных ресурсов, столь необходимых Пекину, и новейших военных технологий.

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«Действительно, в прошлом году объем торговли между Китаем и Россией вырос на 26,6% и достиг 948,6 млрд юаней, но 65,3% китайского импорта связано с энергетикой. И наоборот, 61,5% экспорта Китая — это электротехническая продукция», – констатировали в Shukan Gendai.

Накануне визита в Пекин Владимир Путин написал статью для информационного агентства «Синьхуа», в котором подчеркнул, что отношения двух стран строятся на принципах равноправия.