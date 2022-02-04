Украинские фигуристы Назарова и Никитин ответили на вопросы журналистов на русском языке

Украинские спортсмены Максим Никитин и Александра Назарова после проката на командном турнире Олимпийских игр в Пекине пообщались с журналистами на русском языке. Фигуристы проигнорировали запрет на его использование.

Пара фигуристов выступила в ритм-танце командного турнира Олимпиады в Пекине. После проката спортсмены решили ответить на вопросы журналистов, однако предпочли сделать это на русском языке. Фигуристы проигнорировали ранее объявленный запрет Киева на использование официального языка Российской Федерации и рекомендации, согласно которым представителям сборной Украины не следует находиться рядом с российскими олимпийцами.

«Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране. И может говорить на любом языке, на котором он хочет», — заявил Никитин во время беседы с российскими журналистами.

Ранее другой украинский фигурист Иван Шмуратко не стал отвечать российской прессе на русском языке. Спортсмен предпочел говорить на английском.