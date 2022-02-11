Члены Палаты представителей США заподозрили у Байдена «старческий маразм»

Около 40 конгрессменов из Палаты представителей США, включая бывшего главврача Белого дома Ронни Джексона, призвали президента Джо Байдена пройти медицинский тест на когнитивные и умственные способности. Они подозревают, что американский лидер страдает от «старческого маразма», сообщает Daily Mail.

В письме политиков и доктора Джексона приводится множественные симптомы «снижения интеллекта» Байдена — это забывчивость имен и чисел, потеря ориентации в пространстве и т.д. «Пусковым крючком» для появления инициативы стал недавний инцидент, когда лидер американской нации начал оскорблять журналистов на пресс-конференции, попросту забыв, что его микрофон включен.

«Американский народ должен быть уверен в своем президенте. Люди должны знать, что он или она могут выполнять свои обязательства на посту главы государства и Верховного главнокомандующего. Они заслуживают знать информацию об умственных способностях своего избранного лидера. Чтобы обеспечить эту прозрачность, мы призываем вас незамедлительно пройти тест на когнитивные способности», — указанно в письме конгрессменов.

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Стоит отметить, что Джексон уже писал похожее письмо в июне 2021 года, однако тогда Белый дом проигнорировал обращение. Теперь же доктор заручился поддержкой ряда народных избранников, ссылаясь на то, что, согласно данным опросов, все больше граждан США сомневаются в адекватности Байдена.

Ранее Белый дом попытался замять слова Байдена об отсутствии в США плана по борьбе с COVID-19.