Посольство России ответило на слова Нуланд о «причастности» Москвы к утечке документа США

Высказывание США о «причастности» Москвы к утечке в испанскую газету El Pais конфиденциального документа США с предложениями по безопасности вызывает недоумение. Об этом сказано в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

В дипмиссии отметили, что в качестве «доказательства» своей теории американская сторона заявила о содержании в опубликованных документах некоторых пометок для России.

«С тем же успехом можно предположить, что американцы сами сделали копию документа с «пометками», которая в итоге и была передана журналистам», — сказано в сообщении, опубликованном на странице в Facebook.

Дипломаты отметили, что высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о причастности Москвы к инциденту вызывает недоумение. Кроме того, они обнародование документов произошло через газету государства, которое является союзником США.

Телеканал «360» ранее информировал, что Виктория Нуланд заявила о готовности Вашингтона поддержать возвращение к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. По ее словам, переговоры не складывались, поскольку проходили «в стиле театра кабуки».