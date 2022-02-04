Новая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса «МИР-19» началась 2 февраля

Объединенная II-III фаза клинических исследований нового ингаляционного лекарства от коронавируса «МИР-19» началась в России 2 февраля.

Пока применение препарата разрешено только в госпиталях у тяжелобольных пациентов. Разработчик «МИР-19» — Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) — планирует в скором времени получить допуск на амбулаторное использование. Препарат будут проверять на пациентах в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Перми и Энгельса. Планируется закончить испытания 31 декабря 2022 года.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова заявила, что «МИР-19» будет эффективен в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. По данным агентства, препарат хорошо переносится пациентами, безвреден для генома и не имеет побочных эффектов.

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что высокий рост заболеваемости COVID-19 в России вызван соседством двух штаммов вируса «Омикрон» и «Дельта». Эти вариации нацелены на разные группы людей, что дает полный спектр распространения, приводит слова эксперта телеканал «360».