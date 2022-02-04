Канал Луганского информационного центра удалили с YouTube

Администрация YouTube удалила канал Луганского информационного центра. Об этом сообщил главред агентства Сергей Мешковой.

В беседе с журналистами РИА Новости Мешковой уточнил, что причины ликвидации канала неизвестны. Руководство ЛИЦ пытается разрешить ситуацию. Центр обратился в техподдержку видеохостинга.

«Минувшей ночью был удален канал "Луганского Информационного Центра" в популярном видеохостинге YouTube, при чем это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений. За что, почему, как – непонятно», — говорится в сообщении главреда.

Как стало известно ранее, YouTube удалил не только канал ЛИЦ. Среди них оказались пресс-служба управления Народной милиции ЛНР и телерадиокомпания республики.