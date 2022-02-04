Сборная России по хоккею под руководством Бобарико одержала первую победу на ОИ-2022

Женская сборная России по хоккею добилась победы над Швейцарией в стартовом матче олимпийского турнира в Пекине.

Хоккеистки женской сборной России со счетом 5:2 обыграли швейцарскую национальную команду в первом матче олимпийского турнира. Заброшенными шайбами в составе победительниц отметились Екатерина Добродеева, Анна Шибанова и Полина Болгарева, оформившая хет-трик. У Швейцарии отличились Лара Штальдер и Алина Мюллер.

Благодаря победе сборная России по хоккею набрала три очка в турнирной таблице группы A. В следующем матче олимпийского турнира в Пекине подопечные Евгения Бобарико сыграют с США. Встреча состоится 5 февраля.