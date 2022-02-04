Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Пушков объяснил стратегию Байдена по Украине отказом «дать слабину» перед выборами

Политика
Пушков объяснил стратегию Байдена по Украине отказом «дать слабину» перед выборами

Президент США Джо Байден не может «дать слабину» в отношениях с Россией перед выборами, так как противостояние с ней — важнейшая часть внутреннем политики американцев. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор добавил, что прямое военное столкновение с РФ не входит в интересы США, так как Вашингтон не готов сражаться за Украину.

«А потому они готовы достаточно долго поддерживать и даже наращивать напряженность, что подтверждается началом переброски американских войск в Восточную Европу», — написал Пушков в Telegram-канале.

Отношения России с западными странами в последние месяцы ухудшились из-за заявлений США и Европы о планах Москвы «вторгнуться» на Украину. НАТО прикрывается этими безосновательными упреками, чтобы увеличить силы в Восточной Европе. Россия все обвинения отвергает.

#сша #украина #пушков #байден