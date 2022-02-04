Пушков объяснил стратегию Байдена по Украине отказом «дать слабину» перед выборами

Президент США Джо Байден не может «дать слабину» в отношениях с Россией перед выборами, так как противостояние с ней — важнейшая часть внутреннем политики американцев. Такого мнения придерживается член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор добавил, что прямое военное столкновение с РФ не входит в интересы США, так как Вашингтон не готов сражаться за Украину.

«А потому они готовы достаточно долго поддерживать и даже наращивать напряженность, что подтверждается началом переброски американских войск в Восточную Европу», — написал Пушков в Telegram-канале.

Отношения России с западными странами в последние месяцы ухудшились из-за заявлений США и Европы о планах Москвы «вторгнуться» на Украину. НАТО прикрывается этими безосновательными упреками, чтобы увеличить силы в Восточной Европе. Россия все обвинения отвергает.